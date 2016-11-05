

Çinekop ve Sarıkanat bereketi tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. 20 TL'den satılan Çinekopun kilosu 5 liraya kadar düşerken, 30 TL'den satılan sarıkanatın kilosu ise 15 liradan alıcı buluyor. Vatandaş kasa kasa alıyor.







Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Çinekop ve Sarıkanat bereketi tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. 20 TL'den satılan Çinekopun kilosu 10 liraya kadar düşerken, 30 TL'den satılan sarıkanatın kilosu ise 15 liradan alıcı buldu. Lüfer ve Çinekopa olan talep palamudu da etkiledi. İri palamut tezgahlarda 4 adedi 10 TL'den alıcı buldu. Yeni yeni tezgahlarda yerini almaya başlayan ve kilosu 10 TL'den satılan kolyoz balığı ise 7 TL'den satışa sunuluyor.







MUDANYA'DA 5 LİRA...







İlçede dalyan işletmeciliği ve taze ürün satışı yapan Mehmet Genç özellikle Lüfer ve Çinekopa yoğun talep olduğunu söyledi. Denizdeki bereketin etiket fiyatlarına yansıdığını belirtti.







Öte yandan ağırlıkları 30 kiloya kadar çıkan levrek ve minekop yakalayan Mudanyalı balıkçılar ise en bereketli günlerin yaşandığını belirtti. Mudanya'da palamudun kilosu 7 liradan satılırken, somon ise 35 liradan alıcı buluyor. Fiyatı yarı yarıya düşen çinekop ise 5 liradan satılıyor.