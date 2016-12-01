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balık fiyatları adeta zıpladı!

BALIK FİYATLARI ADETA ZIPLADI!

Denizde kısır dönem olarak adlandırılan sürece girilmesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatlarında yüzde 300'e varan artış yaşanıyor.

Tarih : 01 Aralık 2016, 16:08
Puan Ver : Balık Fiyatları Adeta Zıpladı!(10/10)8


Denizde 'kısır dönem' olarak adlandırılan sürece girilmesi ve havaların soğuması ile birlikte balık fiyatlarında yüzde 300'e varan artış yaşanıyor. Sezon başına kilosu 5 lira olan hamsi şimdi 15 liraya, 10 lira olan çinekop 25 liraya çıktı. Sarıkanat 10 liraydı, şimdi 30 lira. Çifti 5 liraya düşen palamut da şimdi 35 liraya satılıyor.



ARTIŞ SÜRECEK



Fiyatın daha da artacağını belirten İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, "Hava şartları balığı çok etkiliyor. Henüz kar yağmadı. Kar yağınca daha zor olacak. Zaten gırgırlar da balığa çıkamaz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde balığı daha da pahalıya yiyeceğiz" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Balık  Fiyatları  Adeta  Zıpladı    haber

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