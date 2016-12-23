BALIK ALIRKEN MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!
Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, balıkta gıda güvenliğinin nasıl olması gerektiğini açıkladı
Hayvansal protein içeriği ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından önemli bir kaynak olan balık, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi. Ancak, bu kadar değerli olan balık, eğer hijyenik koşullara ve gıda güvenliği şartlarına uyulmaz ise en önemli sağlık risklerinden biri haline gelebilir.
Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, balıkta gıda güvenliği nasıl olmalı özetledi:
BALIĞI ALIŞVERİŞİNİZİN SONUNDA ALIN!
Sağlıklı beslenme için vazgeçilmez olan balık, iyi ve kaliteli bir protein kaynağıdır. Ancak yüksek proteinli et ürünü olduğundan aynı zamanda gıda güvenliği açısından ve gıda zehirlenmesi açısından riskli ürün grubundadır.
Bu risk üretim sırasında oluşabileceği gibi; satınalma, taşıma, saklama, hazırlık, pişirme gibi herhangi bir aşamada hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda da ortaya çıkabilir.
Bu nedenle balık öncelikle soğutma yapılan, hijyenik ve güvenilir yerlerden ve alışverişin en son aşamasında satın alınmalıdır. Taşıma sırasında da diğer gıdalardan ayrı tutarak en kısa zamanda, buzdolabına konulmalıdır. Bu süre soğuk havalarda 2 saati, sıcak havalarda ise 1 saati aşmamalıdır.
BALIK SATILAN YERLERDE BUNA DİKKAT!
Taze balığın eti sert ve dışı parlak, aynı şekilde yüzgeçleri de parlak ve kırmızı olmalıdır. Bastırıldığında yüzeyinde çökme meydana gelmemeli, gözleri berrak ve dolu olmalıdır. Ayrıca kenarlarında sarı ve kahverengi renk oluşumları gözlenmemelidir.
Taze balıklarda gözler kabarık ve parlak göz bebeği de belirgindir, bayatlamış balıklarda ise çökük durumda ve üzeri belirgin bir sümüksel tabaka ile kaplıdır. Bayatlamış balıklarda pulların renkleri donuklaşmış ve kolayca sıyrılır. Taze balıklarda açık kırmızı renkli ve kokusuz kan, bayatlamışlarda ise siyaha kadar değişen renkte ve fena kokuludur. Bayat balık sağlığı tehdit eder ve gıda zehirlenmesine yol açar.
kaynak:habertürk
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