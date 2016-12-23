Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

balık alırken mutlaka dikkat edilmesi gerekenler!

BALIK ALIRKEN MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, balıkta gıda güvenliğinin nasıl olması gerektiğini açıkladı

Tarih : 23 Aralık 2016, 16:37
Puan Ver : Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!(9/10)6



Hayvansal protein içeriği ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından önemli bir kaynak olan balık, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi. Ancak, bu kadar değerli olan balık, eğer hijyenik koşullara ve gıda güvenliği şartlarına uyulmaz ise en önemli sağlık risklerinden biri haline gelebilir.




Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, balıkta gıda güvenliği nasıl olmalı özetledi:



 




BALIĞI ALIŞVERİŞİNİZİN SONUNDA ALIN!



 



Sağlıklı beslenme için vazgeçilmez olan balık, iyi ve kaliteli bir protein kaynağıdır. Ancak yüksek proteinli et ürünü olduğundan aynı zamanda gıda güvenliği açısından ve gıda zehirlenmesi açısından riskli ürün grubundadır.




Bu risk üretim sırasında oluşabileceği gibi; satınalma, taşıma, saklama, hazırlık, pişirme gibi herhangi bir aşamada hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda da ortaya çıkabilir.




Bu nedenle balık öncelikle soğutma yapılan, hijyenik ve güvenilir yerlerden ve alışverişin en son aşamasında satın alınmalıdır. Taşıma sırasında da diğer gıdalardan ayrı tutarak en kısa zamanda, buzdolabına konulmalıdır. Bu süre soğuk havalarda 2 saati, sıcak havalarda ise 1 saati aşmamalıdır.




BALIK SATILAN YERLERDE BUNA DİKKAT! 



 



Taze balığın eti sert ve dışı parlak, aynı şekilde yüzgeçleri de parlak ve kırmızı olmalıdır. Bastırıldığında yüzeyinde çökme meydana gelmemeli, gözleri berrak ve dolu olmalıdır. Ayrıca kenarlarında sarı ve kahverengi renk oluşumları gözlenmemelidir.




Taze balıklarda gözler kabarık ve parlak göz bebeği de belirgindir, bayatlamış balıklarda ise çökük durumda ve üzeri belirgin bir sümüksel tabaka ile kaplıdır. Bayatlamış balıklarda pulların renkleri donuklaşmış ve kolayca sıyrılır. Taze balıklarda açık kırmızı renkli ve kokusuz kan, bayatlamışlarda ise siyaha kadar değişen renkte ve fena kokuludur. Bayat balık sağlığı tehdit eder ve gıda zehirlenmesine yol açar.



 



kaynak:habertürk















Etiketler: Balık  Alırken  Mutlaka  Dikkat  Edilmesi  Gerekenler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER