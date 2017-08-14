BALE, DOLANDIRICI KAYINBABASI İÇİN 2.2 MİLYON LİRAYA GÜVENLİK SİSTEMİ KURDURDU
Real Madrid'li Gareth Bale, 5 yıldır dolandırıcılıktan hapiste olan kayınbabasının gelecek hafta serbest bırakılacak olması nedeniyle villasına 2.2 milyon Liraya güvenlik sistemi kurdurdu.
Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, nişanlısı Emma Rhys Jones ile Galler'deki villasına 2.2 milyon liraya güvenlik sistemi kurdurdu. Tuttuğu güvenlik çalışanlarından biri de eski komutan.
KAYINBABASINDAN KORKUYOR
Gareth Bale'ın üst düzey güvenlik önlemi almasının nedeni; nişanlısı Emma Rhys Jones'un dolandırıcılıktan 5 yıldır hapiste olan babası Martin Rhys Jones'un gelecek hafta serbest kalacak olması.
KALE GİBİ SAVUNMA
Ünlü çift, Martin Rhys Jones'un dolandırdığı kişilerin kendilerinden intikam almasından korkuyor. 53 yaşındaki Martin Rhys Jones'ın dolandırıcılık sabıkası nedeniyle (birçoğu belalı) birçok kişiyi kendine düşman ettiği biliniyor.Gareth Bale ve nişanlısı Real Madrid transferi nedeniyle İspanya'ya taşınmadan önce de ülkelerinde tehditler alıyordu. Ancak Bale'in kayınpederinin serbest kalması nedeniyle tehdidin daha da arttığını düşünen çift 18 milyon liralık malikanelerine 'kale gibi' bir savunma sistemi kurdurdu.
Gareth Bale'in tüm bu gelişmelerden ötürü oldukça endişeli olduğu belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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