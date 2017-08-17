İstanbul Ataşehir'de oturan 34 yaşındaki Suzan S., geçen haziranda Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, Almanya'da yaşayan kız kardeşi Lale F.'nin eşi 36 yaşındaki Fatih F.'nin, çıplak kadın fotoğraflarına fotomontajla kendi yüzünü yapıştırıp adını da kullanarak +18'lik sitelerde paylaştığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Suzan S., paylaşılan fotoğraflar ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu.

"ABLAMA KIZDIĞI İÇİN YAPMIŞ, SONRA SİTELERDE PAYLAŞMIŞ"

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre tanık olarak ifadesi alınan Suzan S.'nin kardeşi Lale F., eşiyle arası açılınca Türkiye'ye döndüğünü belirterek "Almanya'da yaşarken eşimin bilgisayarında ablama ait +18'lik resimler gördüm. Eşine sorunca bu tartışmadan dolayı ablama kızdığı için resimleri bilgisayarına yüklediğini, silip bir yerde kullanmayacağını söyledi. Ancak daha sonra bu resimleri internet sitelerinde paylaşmış." dedi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Savcılığın, şüpheli Fatih F.'nin savunmasının alınması için Almanya adli makamlarına yazdığı yazının ardından, avukatı aracılığı ile bir dilekçe veren Fatih F., susma hakkını kullandı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, enişte Fatih F. hakkında, 'Hakaret' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Kaynak: haberinburada