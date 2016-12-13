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BALDIZA CİNSEL İSTİSMARA 12.5 YIL HAPİS


BALDIZA CİNSEL İSTİSMARA 12.5 YIL HAPİS
Tarih : 13 Aralık 2016, 15:42
Puan Ver : Baldıza Cinsel İstismara 12.5 Yıl Hapis(6/10)4


Gerede İlçesi'nde tornacı dükkanında çalışan Ahmet T., iddiaya göre bir süredir evlerinde kalan baldızı R.Y.'ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran R.Y., eniştesinin kendisine 2 kez ablası varken, bir kez de evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık sorgusunda suçlamayı kabul ederek tutuklanan Ahmet T., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.



Duruşmada son sözleri sorulan Ahmet T., söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa verdiği 15 yıl hapis cezasını duruşmalardaki iyi hal ve pişmanlığını gözönünde bulundurarak 12 yıl 6 aya düşürdü.



 



kaynak:milliyet








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