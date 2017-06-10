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baldaki şeker kalbi koruyor

BALDAKİ ŞEKER KALBİ KORUYOR

ABD'deki Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, baldaki doğal şekerin kalp krizini önlemekte etkili olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:58
Puan Ver : Baldaki Şeker Kalbi Koruyor(9/10)7




ABD'deki Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, baldaki doğal şekerin kalp krizini önlemekte etkili olduğunu ortaya koydu.


Fareler üzerinde yapılan araştırmada baldaki şekerin damarlarda biriken yağ içeren arter plağını yüzde 30 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmada diğer şeker türleri ve temel şeker gruplarından trehalozun plakların azaltılmasında işe yaramadığı tespit edildi. Damarlardaki plaklar damar sertliği,beyin kanaması, kalp krizi gibi hastalıklara yol açıyor.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Baldaki  Şeker  Kalbi  Koruyor    haber

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