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Bal Üretiminde Türkiye Dünya İkincisi Oldu
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Bal Üretiminde Türkiye Dünya İkincisi Oldu

BAL ÜRETİMİNDE TÜRKİYE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Dünya bal üretiminde Türkiye, Çin'in ardından dünya ikincisi olurken Türkiye'de ise Ordu ili en fazla bal üretimiyle birinciliğini sürdürüyor.

Tarih : 09 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Bal Üretiminde Türkiye Dünya İkincisi Oldu(8/10)4

Türkiye'de arıcılıkla uğraşan 84 bin işletmede yaklaşık 8 milyon kovanda yılda ortalama 105 bin ton bal üretiliyor. Türkiye'nin arıcılığa her yönden uygun olması, arıcılığın gelişimini olumlu yönde etkilerken 2000-2016 döneminde kovan sayısı 4,3 milyondan 7,9 milyona, bal üretimi ise 61 bin tondan 105 bin tona yükseldi. Ancak buna karşın, kovan başına bal verimi ortalama 13,4 kilogramla düşük kalırken Çin'de bu rakam 50 kilogram olarak belirlendi.

BAL İHRACATINDA DA ÇİN ÖNDE

Dünya bal ihracatında ise yüzde 12,9 ile Çin ilk sırayı alırken bunu yüzde 8,95 ile Yeni Zelanda, yüzde 7,31 ile de Arjantin izledi. Türkiye, ürettiği balın sadece yüzde 3,4'ünü ihracat olarak yurt dışına pazarlıyor. Aynı zamanda dünyada 33 ülkeye bal ihraç eden Türkiye, bu ihracatın yüzde 81'ini ABD, Almanya ve Suudi Arabistan'a yapıyor. Türkiye'nin bal ihracatında ilk sırayı yüzde 36,75 ile ABD alırken, bunu yüzde 36,5 ile Almanya, yüzde 7,73 ile de Suudi Arabistan izliyor.

ORDU, BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYOR

2017 yılı sonuçlarına göre, iller arasında bal üretiminde ilk sırayı geçen yılın birincisi Ordu ili aldı. 2016 yılında 16 bin 280 ton bal üretimi gerçekleştirilen Ordu'da 2017 yılında 16 bin 799 ton bal üretimi gerçekleştirildi. Ordu'nun ardından Muğla 15 bin 500 tonla ikinci, Adana 9 bin 500 tonla üçüncü oldu. Toplam bal üretiminin yüzde 40'ı Ordu, Muğla ve Adana'da üretildi.

ORDU EKONOMİSİNE 200 MİLYON LİRADAN FAZLA KATKI SAĞLIYOR

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu ilinde 2017 yılında 16 bin 799 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye bal üretiminin yüzde 15'inin Ordu'da üretildiğini belirten Yılmaz, "Ülkemiz dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Balın ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ordu ilinde fındıktan sonra en fazla ekonomiye katkı yapan ürün bal oldu. Yıllık bal satışlarından Ordu ekonomisine yılda 200-220 milyon lira arasında bir ekonomik katkı sağlanıyor. Biz bu katkıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Arıcılığın gelişmesi ve arı ürünlerinin geliştirilmesiyle beraber bu sektörün ilimiz ekonomisine katkısını arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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