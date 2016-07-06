

Eylül döneminde belli olacak. Çam balı, süzme bal eksikliğini kapatabilir diye umutluyuz.







Ege bölgesinde sezon iyi geçtiğinde 20 bin ton çam balı oluyor. İnşallah o bölgede bu sezon çam balı olur da iyi arıcılarımızın yüzü güler."







GÜNEYDOĞU'DA TERÖR SORUNU







Necati Aydın ayrıca, geçen yıl Güneydoğu'da terör nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştıklarını, bu sezon ise arıcıların Hakkari, Yüksekova ve Şırnak gibi yerlerde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.