Bal arıları tarafından ağaçların ve bitkilerin öz sıvılarından toplanan propolis isimli macun kıvamındaki ürün, arı kovanlarından temin edilip sıvı hale getiriliyor. Ham olarak kilosunun 400 liraya, sıvı olarak ise litresinin bin 500 liraya satıldığı propolisin faydaları saymakla bitmezken, birçok derde de deva oluyor.

"ANTİBAKTERİYEL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR"

Eskişehir'de arıcılık sektörüyle uğraşan genç girişimci Faruk Çengel, propolisin antibakteriyel ve antioksidan özellikleri olduğu için her türlü hastalığa iyi geldiğini belirtti. Çengel, "Propolisin genel özelliklerinden bahsedecek olursak, insan sağlığında ve arı sağlığında aynı şekilde dezenfekte olarak kullanılır. En bilindik faydaları ağız içi yaralarında, diş eti hastalıklarında olmak üzere kansere kadar etkisi vardır. Propolisin kanserdeki etkisi kanser hücrelerine 'öl' emri verir. Propolisin temini ise arının bitkilerin ve ağaçların öz sıvılarını almasıyla oluşur. Arı bunları aldıktan sonra kendisinden de enzimler katarak bir macun haline getirir. En sağlıklısı yüksek rakımlarda alınır ve şehir merkezlerinden, köy merkezlerinden uzak olması daha önemlidir. Çünkü arı bazen asfaltlardan bile alabiliyor bunu yaz aylarında. Onun haricinde içerisine katmış olduğu enzimler zaten en büyük şifa deposudur. Antibakteriyel, antioksidan antibiyotik özelliği sayesinde her türlü hastalığa, özellikle sonbahar dönemlerinde nezle, grip gibi hastalıklarda önemli bir iyileştirici etkisi vardır" dedi.

"10 KİLO İNSAN AĞIRLIĞINA 1 DAMLA OLARAK KULLANILIR"

Propolisin yapım aşamasını ve kullanım şeklini de anlatan Faruk Çengel, "Uçuş giriş deliklerine yaptığı propolisleri kazıma yöntemiyle alarak elde ederiz. Bunun haricinde propolis trapı ya da propolis tuzağı diye de bilinen bir aparatımız vardır. Bu aparatı özellikle propolis yaptırtmak istediğimiz arılarda ya da bölgelerde kullanırız. Almış olduğumuz aparatı derin dondurucuda soğuk havayla beklettikten sonra kırma yöntemiyle propolislerimizi elde ederiz. Daha sonra ise belli bir miktar etil alkol içerisine atmış olduğumuz propolislerin 21 günlük mayalanma süreci dediğimiz bir süreci vardır. Günde 7 kez çalkalarız ve elde etmiş olduğumuz propolis hazır hale gelmiş olur. Bunun da kullanımı şöyledir. Çok aşırı miktarlarda mideye rahatsızlık verebilir, gaz yapar. Onun haricinde de kullanım şekli sağlıklı insanlarda 10 kilo insan ağırlığına 1 damla olarak kullanılır" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada