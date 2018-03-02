Bursaspor 9 Hafta Sonra Kazandı!
70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı

Bakü'de dehşet! Uyuşturucu tedavi merkezinde yangın: 30 ölü

BAKÜ'DE DEHŞET! UYUŞTURUCU TEDAVİ MERKEZİNDE YANGIN: 30 ÖLÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, uyuşturucu tedavisi merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Bakü'de Dehşet! Uyuşturucu Tedavi Merkezinde Yangın: 30 Ölü(8/10)4

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakü  De  Dehşet  Uyuşturucu  Tedavi  Merkezinde  Yangın  30  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER