

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, cimnastik bireysel kategoride 14.900 puanla altın madalya elde etti. Ahmet Önder ise yer hareketlerinde bronz madalya kazandı.



Bireysel kategorisinde milliler, erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Demet Mutlu ve Ekin Morova madalya için mücadele ediyor.







kaynak:sabah