BAKLAVADA ANTEP FISTIĞI YERİNE FASULYE!
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların 10 TL'nin altında satılan tatlıları almama çağrısında bulunan uzmanlar, baklavaya Antep fıstığı yerine aynı görüntüyü vermek için öğütülmüş fasulye katıldığını belirterek vatandaşları uyardı
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların 10 TL'nin altında satılan tatlıları almama çağrısında bulunan uzmanlar, baklavaya Antep fıstığı yerine aynı görüntüyü vermek için öğütülmüş fasulye katıldığını belirterek vatandaşları uyardı
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