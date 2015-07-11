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baklavada antep fıstığı yerine fasulye!

BAKLAVADA ANTEP FISTIĞI YERİNE FASULYE!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların 10 TL'nin altında satılan tatlıları almama çağrısında bulunan uzmanlar, baklavaya Antep fıstığı yerine aynı görüntüyü vermek için öğütülmüş fasulye katıldığını belirterek vatandaşları uyardı

Tarih : 11 Temmuz 2015, 19:47
Puan Ver : Baklavada Antep Fıstığı Yerine Fasulye!(10/10)7


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların 10 TL'nin altında satılan tatlıları almama çağrısında bulunan uzmanlar, baklavaya Antep fıstığı yerine aynı görüntüyü vermek için öğütülmüş fasulye katıldığını belirterek vatandaşları uyardı








Etiketler: Baklavada  Antep  Fıstığı  Yerine  Fasulye    haber

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