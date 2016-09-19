BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU'NUN SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde çok sayıda iş adamı ile birlikte gözaltına alınan Baklavacı Güllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü hakkında, tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde çok sayıda iş adamı ile birlikte gözaltına alınan Baklavacı Güllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü hakkında, tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan tekstilci iş kadını Özlem Rukiye Kartal Üçüncü'nün ise tutuklandı öğrenildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar