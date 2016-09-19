FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde çok sayıda iş adamı ile birlikte gözaltına alınan Baklavacı Güllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü hakkında, tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.



FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde çok sayıda iş adamı ile birlikte gözaltına alınan Baklavacı Güllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü hakkında, tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan tekstilci iş kadını Özlem Rukiye Kartal Üçüncü'nün ise tutuklandı öğrenildi.