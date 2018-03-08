Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bakkala gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki kıza, otomobille yaklaşan bir kişi "arabaya binmezsen kardeşini öldürürüm" dedi. Arabaya binen kız kaçırılarak İzmir'e götürüldü. 4 ayı aşkın süredir haber alınamayan 15 yaşındaki kız, serbest bırakılıp ailesine kavuştu. Kurtulan kız çocuğu, "4 ay boyunca bana sürekli ilaçlı su verip, bayıltarak, tecavüz ettiler" dedi.

BAKKALA GİTTİĞİ SIRADA KAÇIRILDI

Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi Hüsne K.'nin kızı N.K., 1 Ekim 2017 tarihinde, domates ve yumurta almak için bakkala gitti ve bir daha eve dönmedi. Kızının uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Hüsne K., kayıp başvurusunda bulundu.

4 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

4 ay geçmesine rağmen haber alınamayan N.K., kaçırıldığını iddia ettiği kişilerce serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan Hüsne K., tanımadığı bir adamın kendisini telefonla arayıp, kızını bulduğunu söylediğini belirtti.

"KIZIMI BİR ADAM TESLİM ETTİ"

Acılı anne, "Tanımadığım bir adam, aradı ve kızımı bulduğunu söyledi. Telefonu kızıma verdi, kızım ağlıyordu. Adamdan kızımı bana getirmesini istedim, ertesi sabah kızımı eve getirdi. Kızıma sarılıp, ağladım. Kızıma, 4 ay boyunca nerede olduğunu sordum. Kızımın aklı başında değildi. Kızım bir odada tutulduğunu, su içirildiğini ve tecavüze uğradığını anlattı. Ben de karakola haber verdim. Polisler geldi, ifade vermemizi istediler. Karakola gidip, şikayetçi olacağız" dedi.

"İLAÇLI SU İÇİRİP, TECAVÜZ ETTİLER"

Ailesine 4 ay sonra kavuşan N.K. ise kaçırılıp, İzmir'e götürüldüğünü ve tutulduğu odada sürekli ilaçlı suyla bayıltılarak, tecavüze uğradığını ileri sürdü. N.K., "Küçük kardeşimle birlikte bakkala gittim. Siyah bir araba yanaştı ve kız kardeşimin elini tutarak, 'Arabaya binmezsen kardeşini öldürürüm' dedi. Ben de arabaya bindim. Bir süre sonra bana su içirdiler ve kendimi kaybettim. Sonra gözümü açtığımda bir odadaydım. Odada bir yastık, bir de halı vardı.

Bir bardak su içirdi ve tecavüz etti bana. 2- 3 günde bir ayılınca bana tekrar su içirip, bayıltıyorlardı. Elim, ayağım tutmuyordu; tecavüze uğruyordum. Ne kadar tutulduğumu hatırlamıyorum. Son 1- 2 hafta boyunca beni kaçıran şahıs gelmiyordu odaya. Yaşlı bir adam geldi ve beni evine götürdü. Adımı, soyadımı, nereli olduğumu sordu. Aklım başıma gelince 'Anneme götür' dedim. Adamla birlikte otogara gittik ve Siverek'e geldik" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada