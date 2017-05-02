

Sarı kırmızılı takım, Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarına başlarken Mesut Bakkal, açıklamalarda bulundu. Taraftarlarının Aytemiz Alanyaspor maçında verdiği desteğe teşekkür eden Mesut Bakkal, bunun artarak devam etmesini beklediklerini vurgularken şunları söyledi:







"Böyle kaliteli bir takıma geldiğim için mutluyum. Çok önemli oyuncular var. Gerçek oyunlarını sahaya yansıttıkları zaman neler yapabileceklerini gördük. Önemli bir galibiyet aldık. Diğer takımların da aldığı puanları görünce, bunu daha iyi anladık. Ancak daha işimiz bitmedi. Önümüzde 5 maçımız var. Bu 5 maçı en iyi yerde bitirip bu takıma ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bunu söylemek istemiyorum ama gelecek senenin patentini almak bu sporculara yakışıyor. Sporcuların buna yakışır mücadele edeceklerine inanıyorum."







kaynak:sabah