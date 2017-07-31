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Bakışlara aldırış etmediler! Suriyeli ailenin ölüm yolculuğu

BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER! SURİYELİ AİLENİN ÖLÜM YOLCULUĞU

2'si kadın 4 Suriyelinin selesine zorla sığdıkları elektrikli bisiklette sırtlarına da 2 yaşlarında bir çocuğu alarak trafikte ilerlemesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 15:00
Puan Ver : Bakışlara Aldırış Etmediler! Suriyeli Ailenin Ölüm Yolculuğu(9/10)5

Adana'da Suriyelilerin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. 2'si kadın, 4 Suriyelinin ve bir çocuğun bindiği motosiklet adeta ölüme davetiye çıkardı.

ARA SOKAKTA İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Kent merkezindeki trafiğin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde, araçların içinde dengesini sağlamaya çalışarak ilerleyen motosikletteki Suriyeli'leri görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bisiklete binen 2'si kadın 4 Suriyeli kendi canlarını hiçe sayarken, arkada oturan Suriyeli erkeğin sırtında küçük bir çocuğun da bulunması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir süre bu şekilde trafikte ilerleyen Suriyeli'ler, daha sonra ara sokağa dönerek gözden kayboldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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