Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti

BAKIRKÖY'DE YIKIM ÇALIŞMASINDA İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ! BELEDİYE BAŞKANI, TEPKİLİ VATANDAŞI TEHDİT ETTİ

Bakırköy'de yıkım çalışmasında kafasına demir çarpan işçi, hayatını kaybetti. Olay yerindeki Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, tepki gösteren vatandaşı "Gel buraya gününü göstereyim" diyerek tehdit etti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti(6/10)2

İstanbul'da Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri yıkımında bir işçi kafasına demir çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, tepki gösteren bir vatandaşa "Gel buraya gününü göstereyim" diyerek tehdit etti.

KAFASINA DEMİR ÇARPAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakırköy Belediyesi uzun yıllardır hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal tesislerini yıkım kararı almış ve tartışmalarla birlikte yıkım başlamıştı. Bugün yıkım sırasında bir işçi, kafasına demir çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

ZABITALARDAN VATANDAŞA YUMRUK

İşçinin hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine geldi. Bu sırada vatandaşlar işçinin hayatını kaybetmesine belediyenin tedbirsiz yıkımının neden olduğunu söyledi. Vatandaşlardan biri Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. Bu sırada zabıtalar vatandaşa yumrukla saldırdı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN VATANDAŞA TEHDİT

Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da vatandaşın üzerine yürüdü. Zabıtalar araya girerek Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, vatandaşı, "Gel buraya gününü göstereyim" diye tehdit etti. Yıkım alanında gerginlik ise devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakırköy  De  Yıkım  Çalışmasında  İşçi  Hayatını  Kaybetti  Belediye  Başkanı  Tepkili  Vatandaşı  
Tehdit  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER