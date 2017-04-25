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bakırköy'de dev imar planı değişikliği

BAKIRKÖY'DE DEV İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye'nin en önemli hastanelerinden biri olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile hastanenin yakınında bulunan Türkiyenin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonunun da içinde bulunduğu yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan için plan değişikliği yapıldı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:33
Puan Ver : Bakırköy'de Dev İmar Planı Değişikliği(8/10)8


Türkiye'nin en önemli hastanelerinden biri olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile hastanenin yakınında bulunan Türkiyenin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonunun da içinde bulunduğu yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan için plan değişikliği yapıldı. Yeni plana göre 1927 yılından beri hizmet veren 90 yıllık hastane yenilenip ek binalar yapılacak, alana bir de sosyal tesis inşa edilecek



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı plan değişikliğine göre, Bakırköy Zuhuratbaba mahallesi sınırları içerisinde birbirine bitişik olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 5 parsel için imar planı değişikliği yapıldı.



Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yer aldığı kampüste çam ağaçlarıyla dolu olan ağaçlık arazinin yanı sıra, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor.



Öte yandan Türkiyenin en büyük, Avrupanın ise üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonunun bulunduğu parselde ise Basketbol Süper Liginin düzenlediği Ahmet Cömert Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Türkiye Su Topu Federasyonu Olimpik Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor il müdürlüğü havuzu gibi önemli spor tesisleri yer alıyor.



 



kaynak:sabah








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