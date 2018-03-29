BAKIRKÖY KADIN CEZAEVİNDE SİLAH SESLERİ! BİR ASKER, YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olan bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralı asker hastaneye kaldırılırken olayın nedeni henüz bilinmiyor.
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralı asker ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ASKER, YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU
Olay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
YARALI ASKER, İLK MÜDAHALEDEN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine Cezaevi'ne ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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