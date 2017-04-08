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bakıcıyı öldürüp, valizle çöpe attı!

BAKICIYI ÖLDÜRÜP, VALİZLE ÇÖPE ATTI!

Sahte kimlik kullandığı için tedirgin olduğunu, bu nedenle kimseye haber vermediğini ileri süren Efrail G, valize koyduğu cesedi çöp konteynere attığını itiraf etti

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:39
Puan Ver : Bakıcıyı Öldürüp, Valizle Çöpe Attı!(10/10)10


 Konya'da ailesi tarafından 12 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının öldürüldüğü belirlendi, cinayetle ilgili gözaltına alınmasının ardından çocuğuna bakıcılık yapan kadının cesedini valize koyarak çöp konteynerine attığını itiraf eden zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 50 yaşındaki Şahika Atabek dosyasını açtı. Küçük delillerden ayrıntılara ulaşmaya çalışan ve resmi kurumlardaki hesap hareketliliğinden kayıp kadının yaşayıp yaşamadığını tespit eden ekipler, Atabek'in öldürülmüş olabileceği şüphesi artınca çok sayıda kişiyle görüştü.



Kadının en son gazete ilanıyla Antalya'ya çocuk bakıcılığı yapmak için gittiğini öğrenen ekipler, Atabek'in "Bekir Taşçı" adlı kişinin kızına baktığını tespit etti. Taşçı'yı araştıran ekipler, muhtarlık kayıtlarından doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu tespit ederek söz konusu kişinin gerçek kimliğine ulaştı.



 



kaynak:habertürk








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