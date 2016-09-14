

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'de doğal olarak yetişen yaklaşık 70 zehirli mantar türü bulunduğunu bildirerek, bilimsel dayanağı olmayan yabani mantarların tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.







Bakanlık yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada en çok mantarla karşılaşılan ılık ve nemli dönemlerden olan sonbahar mevsiminde orman ve mera alanlarında çok sayıda doğal mantar yetiştiğini kaydetti.







Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşların doğadan topladıkları mantarları tüketme alışkanlığı nedeniyle çok sayıda mantar zehirlenmesi vakası gerçekleştiğini aktaran yetkililer, bazı zehirlenme vakalarının ise ölümle sonuçlandığını ifade etti.