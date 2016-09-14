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BAKANLIKTAN ZEHİRLİ MANTAR UYARISI


BAKANLIKTAN ZEHİRLİ MANTAR UYARISI
Tarih : 14 Eylül 2016, 14:00
Puan Ver : Bakanlıktan Zehirli Mantar Uyarısı(5/10)6


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'de  doğal olarak yetişen yaklaşık 70 zehirli mantar türü bulunduğunu bildirerek,  bilimsel dayanağı olmayan yabani mantarların tüketilmemesi konusunda vatandaşları  uyardı.



    Bakanlık yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada en çok  mantarla karşılaşılan ılık ve nemli dönemlerden olan sonbahar mevsiminde orman ve  mera alanlarında çok sayıda doğal mantar yetiştiğini kaydetti.



    Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşların doğadan topladıkları  mantarları tüketme alışkanlığı nedeniyle çok sayıda mantar zehirlenmesi vakası  gerçekleştiğini aktaran yetkililer, bazı zehirlenme vakalarının ise ölümle  sonuçlandığını ifade etti.








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