İçişleri Bakanlığı: 999 Kişi Gözaltına Alındı
82 Hakim Ve Savcı 'fetö Üyeliği' İddiasıyla Yargılanıyor
Almanya'dan Türkiye'nin Ab Üyeliği Yorumu
Türkiye'den Kerkük'e 'bayrak' Tepkisi
Uyku Düzensizliği En Önemli Belirtilerden Biri
Avrupa'da Liderler Değişmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stat Müjdesi!
Afganistan'da Abd'nin Askeri Danışmanlarına Saldırı!
Bakanlıktan Vatandaşlara Çok Önemli Uyarı!
Kim Kardashian İlk Kez Açıkladı: Onlara Yalvardım!
Şehit Babasından Fetö Sanıklarına Tepki: Onlar Mağdursa Biz Neyiz
Soruyu Çözene Bütün Mal Varlığını Verecek!
Emeklilerin Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Bahçeli'den Melih Gökçek'in Sözlerine Yanıt
Acun Ilıcalı Finali Gelin Kızıyla Yaptı
Ömer Halisdemir Davası Başladı! Sanıklara Yağlı Urgan Attılar
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi
Makyajsız Da Güzel Görünebilirsiniz
Bursa'da Sis Faciası: 2 Ölü
Adobe Gelirlerini Arttırdı

bakanlıktan vatandaşlara çok önemli uyarı!

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA ÇOK ÖNEMLİ UYARI!

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Tarih : 20 Mart 2017, 11:53
Puan Ver : Bakanlıktan Vatandaşlara Çok Önemli Uyarı!(9/10)6


Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "bazı şahısların" vatandaşları telefonla arayarak, MASAK incelemesinde adlarının geçtiğinin söylendiğine dikkat çekildi.



Bu kişilerin, aradıkları vatandaşlardan MASAK'taki işlerini çözebilecekleri vaatleriyle para istedikleri; ayrıca bazı kişilerin de kendilerini MASAK elemanı olarak tanıtıp, vatandaşlardan para sızdırmaya çalıştığı duyumlarının ulaştığı belirtildi ve şöyle denildi:



"Dolandırıcılık amacıyla yapıldığı anlaşılan bu tür girişimlere, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemeleri gerekir. Diğer taraftan, bu şekilde talepte bulunulduğu durumlarda Bakanlığımıza bilgi verilmesi halinde yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemler Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.Ayrıca, vatandaşlarımız bu tür durumlar ile karşılaşmaları halinde, yetkili emniyet makamlarına veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bakanlıktan  Vatandaşlara  Çok  Önemli  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER