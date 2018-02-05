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Bakanlıktan Topkapı Sarayı İçin Mini Etek Ve Şort Uyarısı
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Bakanlıktan Topkapı Sarayı İçin Mini Etek ve Şort Uyarısı

BAKANLIKTAN TOPKAPI SARAYI İÇİN MİNİ ETEK VE ŞORT UYARISI

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın Has Odası'na mini etekle girilmesi meclise şikayet edilince Turizm ve Kültür Bakanlığı ziyaretçilere uyarıda bulundu.

Tarih : 05 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Bakanlıktan Topkapı Sarayı İçin Mini Etek Ve Şort Uyarısı(7/10)3

Topkapı Sarayı'nda "Kutsal Emanetler"in bulunduğu "Has Oda"ya mini etek, şort, askılı strapless bluzla girilmesi TBMM'ye şikayet edildi. Meclis'in durumu sorduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise ziyaretçilere, "Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi" uyarısında bulunulduğu yanıtı verildi.

HAS ODAYA MİNİ ETEKLE GİRİLMESİ ŞİKAYET EDİLDİ

Topkapı Sarayı'nda "Kutsal Emanetler"in sergilendiği Has Oda'ya ziyaretçilerin mini etek ve şortla girmesi krize dönüştü; bu durum TBMM'ye şikayet edildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na şikayette bulunan 10 kişi, Topkapı Sarayı'ndaki "Has Oda'nın saygınlığının korunmasını" istediler.

10 KİŞİ TBMM'YE DİLEKÇE VERDİ

Özellikle "Kutsal Emanetler" bölümüne mini etek, şort ve askılı açık kıyafetlerle ziyaretlerin yapılmasından şikayetçi olan 10 kişi, TBMM'den bu konuda devreye girmesini ve gerekli hassasiyetin sağlanmasını talep etti.

TBMM, BAKANLIĞA SORDU

TBMM ise konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sordu. Bakanlık ise "Kutsal Emanetler'i ziyaret etmek isteyen ama uygunsuz kıyafeti olanlara örtünmeleri için şal verildiğini ve levhalarla uyarılarda bulunulduğunu" kaydetti.

ZİYARETÇİLERE ŞAL VERİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TBMM'ye gönderdiği yazıda şöyle denildi: "Topkapı Sarayı Müzesi'nden alınan bilgiye göre, Kutsal Emanetler Dairesi girişinde uygunsuz kıyafetler ve bebek arabaları ile bölüme girilmemesi konusunda uyarı levhaları bulunuyor, müzenin web sitesinde ve gişelerinde gerekli uyarılar yapılıyor.

Yine aynı bölümde yaz sezonunda bayan ziyaretçilere şal veriliyor ve anılan dairede geleneğe uygun olarak Kur'an-ı Kerim okunması için yapılan teşhir-tanzim çalışmalarında özel bir mekan düzenleniyor."

"ASKILI GİYMEYİN"

Öte yandan Topkapı Müzesi Müdürlüğü'nün internet sitesine "Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur" uyarısı konuldu.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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