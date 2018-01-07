BAKANLIKTAN TAŞERON İŞÇİLERE UYARI: SON GÜN 11 OCAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin kadroya geçmesi için son başvuru tarihini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu. Başvuru tarihini açıklayan Sarıeroğlu, "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır." dedi.
HAK SAHİPLERİ İLAN EDİLECEK
Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek.
SINAVLAR, 3 - 22 MART ARASINDA YAPILACAK
İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart- 22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak..
Kaynak: haberinburada
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