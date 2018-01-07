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Bakanlıktan Taşeron İşçilere Uyarı: Son Gün 11 Ocak
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Bakanlıktan Taşeron İşçilere Uyarı: Son Gün 11 Ocak

BAKANLIKTAN TAŞERON İŞÇİLERE UYARI: SON GÜN 11 OCAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin kadroya geçmesi için son başvuru tarihini açıkladı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 21:40
Puan Ver : Bakanlıktan Taşeron İşçilere Uyarı: Son Gün 11 Ocak(8/10)4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu. Başvuru tarihini açıklayan Sarıeroğlu, "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır." dedi.

HAK SAHİPLERİ İLAN EDİLECEK

Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek.

SINAVLAR, 3 - 22 MART ARASINDA YAPILACAK

İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart- 22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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