

DARBE girişiminden sonra, OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle FETÖ/PDY ile ilgisi olduğu gerekçesiyle bir çok eğitim kurumu kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından OHAL tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge ile açık olan özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin e-okul sistemine fotoğraflarının da girilmesi zorunlu hale getirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu imzasıyla 3 Ağustos'ta Türkiye'deki bütün özel okullara gönderilen 'MEB Güvenlik Genelgesi ve OHAL Tedbirleri' konulu açık olan eğitim kurumları ilgilendiren genelgede şöyle denildi:



"Tüm özel eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen bilgilerinin yanında fotoğraflarının da bundan sonra E-okul ve ilgili diğer veri tabanlarına kaydedilmesi ve kaydettirilmesi, halen görev yapmakta olanlardan E-okul sisteminde fotoğrafı bulunmayanların ise temin edilerek, azami 60 iş gününde E-okul sistemine eklenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."



Yetkililer, daha önce özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin E-okul sistemine fotoğraflarının girilmesinin zorunlu olmadığı, yeni genelge ile kapatılan okullardan gelecek olan yönetici ve öğretmenlerin takip edilmesi amacıyla böyle bir genelgenin yayınlandığını söyledi.