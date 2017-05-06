

Sağlık Bakanlığınca, Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında, Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın kuruluşlarında çıkan "Adana'da sahte estetik uzmanının mağdurları artıyor" ve "Sahte estetik uzmanı mağdurları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği görüldüğü belirtildi.







kaynak:habertürk