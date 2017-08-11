BAKANLIKTAN BÜYÜK KOLAYLIK! BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLETTEN YAPILACAK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine artık e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruları kolaylaştıran bir düzenleme yaptı. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Tüketici Hakem Heyetlerine elden başvuru yanı sıra, elektronik ortamda e-devlet sistemi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması imkanı da getirildi.
BAŞKAN, ÜYE VE RAPORTÖRLER, BLİRKİŞİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEMEYECEK
Tüketici Hakem Heyeti başkan ve üyeleri, aynı uyuşmazlıkla ilgili daha önce bilirkişilik veya hakemlik yapmış olsalar da artık uyuşmazlıkla ilgili toplantıya katılabilecekler. Başkan üye ve raportörler, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecekler.
İSTATİSTİKİ BİLGİ ARTIK TOPLANMAYACAK
Eski yönetmeliğin, başvurular ve kararlara ilişkin istatistikleri 3'er aylık dönemler halinde ilçe tüketici hakem heyetlerinin il müdürlüklerine göndermelerini öngören 29'uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı. Bu madde, il müdürlüklerinin de istatistiki bilgileri 10 gün içinde genel müdürlüğe bildirmesini öngörüyordu. (DÜNYA)
Kaynak: haberinburada
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