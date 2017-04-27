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BAKANLIKTAN AVM OTOPARKLARIYLA İLGİLİ FLAŞ TALİMAT


BAKANLIKTAN AVM OTOPARKLARIYLA İLGİLİ FLAŞ TALİMAT
Tarih : 27 Nisan 2017, 12:22
Puan Ver : Bakanlıktan Avm Otoparklarıyla İlgili Flaş Talimat(10/10)7


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başvurusunu dikkate alan Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 valiliğe yolladığı yazıda, AVM'lerde engellilere ayrılmış otoparkları işgal eden araçlara gereken cezai işlemlerin uygulanması talimatını verdi. Bakan Kaya'nın talimatıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğüne geçen ay yollanan yazıda, AVM'lerde engelliler için ayrılan park yerlerine diğer araç sahiplerinin park ettiğine yönelik Bakanlığa çok sayıda şikayet ulaştığı bildirildi.



Engelli park yerlerinin işgal edilmesine yönelik şikayetlerin muhatabı olan kurumun belli olmadığını da aktaran Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğünden daha önce engellilerin park sorununu çözmeye yönelik yayımlanan 2011/01 Sayılı Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin uygulanması konusunda valiliklere talimat verilmesini talep etti. Yazıda, yapılan işlemlere ilişkin Bakanlığa da ivedilikle bilgi aktarımında bulunulması istendi.

 



 



kaynak:hürriyet








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