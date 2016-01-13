

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda DAEŞ'li canlı bombanın kendisini patlatmasının ardından Ankara'da da alarm verildi. Terör ve İstihbarat Daire Başkanlıkları'ndaki kriz toplantılarında durum değerlendirilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de sürekli bilgi alındı. Bakanlıklar, Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Meclis çevresi ve diğer kritik birimlerde görevli koruma polisleri uyarılarak alarm durumuna geçirildi. Personel, şüpheli şahıslara karşı uyarıldı. İnsanların yoğun olduğu mekânlarda sivil polisler emniyet tedbiri aldı.







Ankara'da bir süre önce DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, patlamadan 10 saat önce istihbarat paylaşımı yapıldığı ve İstanbul'da DAEŞ'li bir hücre yapılanmasının eylem hazırlığında olduğunun vurgulandığı kaydedildi. Eylemle ilgili grup ve canlı bomba ismi verilmedi. Eylemlere karşı tedbir alınması istendi.