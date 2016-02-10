

Sağlık Bakanlığı, sürücü belgesi için istenilen 'sağlık raporuna' ilişkin yayınlanan haberlerde kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadelerin yer alması gerekçesiyle konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



ÜCRET TALEP EDİLMİYOR



Açıklamada "Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Her sürücü adayına zeka testi yapılmayacaktır. Aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zekâ testi yapılabilecektir" denildi.







"AİLE HEKİMLERİNE GİDEN VATANDAŞLARDAN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEMEKTEDİR"







Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir sağlık problemi olmayan ve sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenen kişilerden işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmediği belirtilerek "Sürücü belgesi almak için aranan sağlık koşulları, 'Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik' ile belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre sürücü adayının, sağlık raporu almak için aile hekimlerine ve Bakanlıkça ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarındaki pratisyen hekimlere başvurması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenir. Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan bu işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.







"SAĞLIK KURULUŞUNUN BASAMAĞINA GÖRE ÜCRET TARİFESİ UYGULANIR"







Sağlık muayenesi yapılmak üzere sağlık kuruluşlarına sevk edilenler için uygulanacak ücret tarifesiyse şöyle açıklandı: "Aile hekiminin muayenesi sonucu kişide uzmanlık gerektirecek bir sağlık probleminin tespit edilmesi durumunda, kişi söz konusu uzmanlık dallarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edilir.







Bu aşamada sağlık kuruluşunun basamağına göre aşağıdaki ücret tarifesi uygulanır. Tek Hekim Sağlık Raporu: (5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul) Devlet hastaneleri 50 TL, Üniversite hastaneleri ve eğitim Araştırma Hastaneleri 75 TL; Sağlık Kurulu Raporu Devlet hastaneleri, 200 TL; Üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri 300 TL"







"HER SÜRÜCÜ ADAYINA ZEKA TESTİ YAPILMAYACAK"







Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Sağlık kurulu raporu, 5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul tarafından verilmektedir. Bu rapor için yapılan tetkiklerin yanı sıra yapılacak ilave tetkiklerden de ek bir ücret talep edilmemektedir. Yine yönetmenliğe göre bazı durumlarda yapılması gereken zekâ testi konusunda da yanlış anlamalara neden olabilecek haberler yer almaktadır. Zekâ testinin, sürücü belgesi almak isteyen adayların hepsine uygulanması söz konusu değildir. Ancak hekimlerimiz tarafından muayene sırasında; 'ağır akıl hastalığı', 'demans', 'kişilik bozukluğu' ve 'uyuşturucu madde bağımlılığı' gibi bir durumun tespit edilmesi halinde, psikiyatri muayenesi hariç raporu düzenlenerek kişi psikiyatri uzmanına sevk edilir. Bunun üzerine kişinin sevk edildiği psikiyatri uzmanının gerekli görmesi halinde zekâ testi yapılır. Bu testin sonucunun '79 ve altı' çıkması halinde kişinin sürücü belgesi alamayacağına karar verilmektedir. Dolaysıyla her sürücü adayına zekâ testi yapılmayacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zekâ testi yapılabilecektir"