Maliye Bakanlığından, elektrik motorlu otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) bir kuruş dahi zam yapılmayacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "MTV'nin dışında 'Torba'dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı", "Elektrikli otoya süper ÖTV zammı" başlıklarıyla bir haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bilgilendirme yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

"1 KURUŞ DAHA ZAM YOK"

Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sine zam yapılmayacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin gerek Bakanlık tarafından 2 Şubat 2018'de yapılan basın açıklamasında gerekse de Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenlemeyle kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV Kanunu'na ekli listelerde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları ile Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde belirlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları'nın uyumlulaştırılmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır."

Kaynak: haberinburada