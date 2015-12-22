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BAKANLIK, SÖMESTR TATİLİNİ 1 AYA ÇIKARIYOR


BAKANLIK, SÖMESTR TATİLİNİ 1 AYA ÇIKARIYOR
Tarih : 22 Aralık 2015, 10:18
Puan Ver : Bakanlık, Sömestr Tatilini 1 Aya Çıkarıyor(8/10)6


31 Aralık'tan 1 Şubat'a kadar olması planlanan uygulama ile enerji tasarrufu ve turizm hareketliliği hedefleniyor. Yaz tatili ise 3 aydan 2,5 aya düşecek.



KIŞ TURİZMİNE KATKI

Posta gazetesi eğitim uzmanı Yaşar Özay'ın haberine göre; Öğretimde reform ve yapılandırma çalışması kapsamında sömestr tatilinin uzatılıp yaz tatilinin kısaltılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yürüttüğü çalışmaya göre sömestr tatili 15 günden 30 güne çıkarılacak. Buna göre sömestr tatili 31 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Uygulama ile yerli turistin ülke içerisinde daha çok yer değiştirmesinden kaynaklanan ekonomide canlılık ve okullar kapalı kalacağı için yakıt başta olmak üzere milyonlarca TL'lik enerji tasarrufu hedefleniyor.



YAZ TATİLİ KISALACAK

Değişiklik ile yaz tatilinin ise 15 Haziran ile 1 Eylül arasında olması öngörülüyor. Buna göre yaz tatili 3 aydan 2,5 aya düşecek. MEB 2015 iş takviminin yayımlanmış olması nedeniyle değişiklik 2016 - 2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. 2015 eğitim takvimine göre eğitim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek ve sömestr tatili başlayacak. 8 Şubat 2016 Pazartesi günü 2. dönem için ders başı yapılacak. Okullar 10 Haziran 2016 tarihinde yaz tatiline girecek.








Etiketler: Bakanlık  Sömestr  Tatilini  1  Aya  Çıkarıyor    haber

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