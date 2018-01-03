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BAKANLIK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE EN DÜŞÜK / EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI


Bakanlık resmen açıkladı! İşte en düşük / en yüksek memur maaşı
Tarih : 03 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Bakanlık Resmen Açıkladı! İşte En Düşük / En Yüksek Memur Maaşı(6/10)2

Maliye Bakanlığı kamu çalışanları ve emekli maaşlarına getirilecek zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasına göre, 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL'den 2 bin 893 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI BİN 978 LİRA OLDU

2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL'den bin 978 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK EMKLİ AYLIĞI BİN 570 LİRA OLDU

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlandı. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL'den bin 570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL'den bin 405 TL'ye yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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