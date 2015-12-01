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bakanlık o sınavları iptal etti

BAKANLIK O SINAVLARI İPTAL ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcılığı ve avukatlık kadroları için yapılacak sınavları iptal etti.

Tarih : 01 Aralık 2015, 10:01
Puan Ver : Bakanlık O Sınavları İptal Etti(10/10)12


Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde görev yapacak Avrupa Birliği uzman yardımcılığı ve merkez ile taşra teşkilatlarında görevlendirilecek avukat kadroları için yapılacak sınavlar iptal edildi.








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