BAKANLIK O SINAVLARI İPTAL ETTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcılığı ve avukatlık kadroları için yapılacak sınavları iptal etti.
Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde görev yapacak Avrupa Birliği uzman yardımcılığı ve merkez ile taşra teşkilatlarında görevlendirilecek avukat kadroları için yapılacak sınavlar iptal edildi.
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