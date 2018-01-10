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Bakanlık, milli sporcunun görüntülerin ardından olaya el koydu

BAKANLIK, MİLLİ SPORCUNUN GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN OLAYA EL KOYDU

Çankırı'da milli güreşçinin tuvalet temizlediği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Bakanlık, Milli Sporcunun Görüntülerin Ardından Olaya El Koydu(5/10)1

Olimpiyat 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslayarak milli takıma hazırlanması güne damgasını vurmuştu.

Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in, çalıştığı kurumun yerlerini parlatmaktan, ülkemizi temsil edeceği uluslararası müsabakalara çalışmak için vakit ayıramadığı ifade edildi.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.

"YAPILAN MUAMELE ÜZÜCÜDÜR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, böylesi aleni bir şekilde yapılan haksızlığa sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Milli sporcularımıza sergilenen olumlu veya olumsuz davranışlar, ülkemizin itibarının da belirleyicisidir. Ülkemizin istikrarlı biçimde sağladığı ve devam ettirdiği güçlü kimliğimizi yerelde hiçbir yöneticinin zafiyete uğratmasına hakkı yoktur. Halbuki; bizim için bayrak demek vatan, namus demektir. Bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran Milli sporcuya yapılan çirkin muamelenin sorumlularının yaptıkları cahillik üzücüdür" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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