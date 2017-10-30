BAKANLIK, GÜLBEN ERGEN'İN AVUKATININ ELİNDEN ALDIĞI GÖREVİ ERHAN ÇELİK'E DEVRETTİ
Gülben Ergen ve avukatının eğitim projeleriyle ilişiğini kesen Milli Eğitim Bakanlığı, Ergen'in avukatı yerine Erhan Çelik'i getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, son yaşanan olaylardan sonra Gülben Ergen'le olan "Çocuklar Gülsün Diye" isimli protokolü iptal etmişti. Daha sonra da başka bir projede Ergen'in avukatı Altın Mimir'in de okul projelerini elinden alan Bakanlık, Ergen'in avukatı yerine Erhan Çelik'i getirtti.
AVUKAT "İSTİFA ETTİM" DEDİ
Gülben'in avukatı Altın Mimir'in de "Bizim Çocuklarımız" isimli dernekle ilişiği kesildi. Mimir, kendi istifa ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı da Gülben'in "Çocuklar Gülsün Diye" isimli projesinin protokolünü de iptal etti.
Avukat Altın Mimir:
Kaynak: haberinburada
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