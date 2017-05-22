

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Piyasa Gözetimi faaliyetleri sonrasında güvenlik tehlikesi bulunduğu için 64 ürünün piyasadan toplatılması için karar aldığını açıkladı.







Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:







"Bakanlığımızca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11'inci maddesi kapsamında, güvensizliği tespit edilen ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek mevzuat ile belirlenen süreçleri tamamlanan yaptırım kararlarına ilişkin bilgilere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi uyarınca aşağıda yer verilmiştir.







kaynak:milliyet