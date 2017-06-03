Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bakanlık duyurdu! 12 bin 500 personel alınacak

BAKANLIK DUYURDU! 12 BİN 500 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:33
Puan Ver : Bakanlık Duyurdu! 12 Bin 500 Personel Alınacak(6/10)4


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.



Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.



Adaylar, tercihlerini 7-13 Haziran tarihlerinde, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre yapacak.



Yerleştirme takvimi ve sözleşmeli pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere "www.osym.gov.tr web" adresinden erişilebilecek.

 



 



kaynak:haber7








Etiketler: Bakanlık  Duyurdu  12  Bin  500  Personel  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER