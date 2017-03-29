Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! 2. DALGA BÜYÜK OPERASYON GELİYOR


BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! 2. DALGA BÜYÜK OPERASYON GELİYOR
Tarih : 29 Mart 2017, 10:31
Puan Ver : Bakanlık Düğmeye Bastı! 2. Dalga Büyük Operasyon Geliyor(7/10)7


İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2015'te 'özerklik' oyununa başlayan terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki 12 merkezde ikinci dalga operasyon başlatma kararı aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre  Suriye ve Irak sınırındaki Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Şırnak merkez ve İdil, Cizre, Uludere, Silopi ilçeleri, Hakkâri'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçesi olmak üzere 12 merkezde başlayacak operasyonlarla teröristlerin referandum öncesi sınır ilçelere sızmaları önlenecek.



KALINTILAR TEMİZLENECEK



Terör örgütü PKK'nın sınırdan alabileceği destekle kendilerince kritik gördükleri bu merkezlerde yeniden hareketlenme ihtimaline fırsat verilmeyecek, terör kalıntıları etkisizleştirilecek. İçişleri Bakanlığı gerekli görülmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bakanlık  Düğmeye  Bastı  2  Dalga  Büyük  Operasyon  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER