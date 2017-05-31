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bakanlık açıkladı! 'komşu' gürültüsüne son...

BAKANLIK AÇIKLADI! 'KOMŞU' GÜRÜLTÜSÜNE SON...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:25
Puan Ver : Bakanlık Açıkladı! 'komşu' Gürültüsüne Son...(10/10)12


Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü  kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları  belirlendi.



 Resmi Gazete'de yayımlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek  yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen  sesin, bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, hazırlanan "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında  Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Daha önce karayolu, demiryolu ve havaalanları gibi ulaşım alanlarıyla  şantiye, atölye, imalathane gibi tesisler ve eğlence mekanları için çevresel  gürültü sınır değerlerini belirleyen Bakanlık, yeni düzenlemeyle de şehir  hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda  kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını belirledi.



Yönetmelikte, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanların  maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin,  kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza  indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması amacıyla tasarım, yapım,  kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı.



 



kaynak:milliyet








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