

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi.







Resmi Gazete'de yayımlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin, bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, hazırlanan "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







Daha önce karayolu, demiryolu ve havaalanları gibi ulaşım alanlarıyla şantiye, atölye, imalathane gibi tesisler ve eğlence mekanları için çevresel gürültü sınır değerlerini belirleyen Bakanlık, yeni düzenlemeyle de şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını belirledi.







Yönetmelikte, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması amacıyla tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı.







kaynak:milliyet