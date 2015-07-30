BAKANLIK AÇIKLADI: İNCİRLİK, İSRAİL VE MISIR HARİÇ HER ÜLKEYE AÇIK
Terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik'le birlikte 4 askerî üssü, iki ülke hariç, uluslararası koalisyona üye ülkeler kullanabilecek
ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, İncirlik dahil 4 üs IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun kullanımına açıldı. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, İncirlik'in kullanımına dair Bakanlar Kurulu'nun gizli nitelikteki kararında imzaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde İncirlik ile birlikte Malatya, Diyarbakır ve Batman'daki askeri üsler de koalisyon ülkelerinin kullanımına açık olacak. İncirlik'in operasyonel olarak diğer üslerin ise acil iniş ve bakım gibi durumlarda kullanılması öngörülüyor. Ankara, “IŞİD'e karşı mücadele, Irak ile Suriye halkına yardım için uluslararası girişim” grubunda yer alan Mısır ve İsrail ile herhangi bir işbirliği yapmayacak ve üslerini de bu iki ülkeye kullandırmayacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar