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bakanlık açıkladı: incirlik, israil ve mısır hariç her ülkeye açık

BAKANLIK AÇIKLADI: İNCİRLİK, İSRAİL VE MISIR HARİÇ HER ÜLKEYE AÇIK

Terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik'le birlikte 4 askerî üssü, iki ülke hariç, uluslararası koalisyona üye ülkeler kullanabilecek

Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:28
Puan Ver : Bakanlık Açıkladı: İncirlik, İsrail Ve Mısır Hariç Her Ülkeye Açık(9/10)8


ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, İncirlik dahil 4 üs IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun kullanımına açıldı. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, İncirlik'in kullanımına dair Bakanlar Kurulu'nun gizli nitelikteki kararında imzaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde İncirlik ile birlikte Malatya, Diyarbakır ve Batman'daki askeri üsler de koalisyon ülkelerinin kullanımına açık olacak. İncirlik'in operasyonel olarak diğer üslerin ise acil iniş ve bakım gibi durumlarda kullanılması öngörülüyor. Ankara, “IŞİD'e karşı mücadele, Irak ile Suriye halkına yardım için uluslararası girişim” grubunda yer alan Mısır ve İsrail ile herhangi bir işbirliği yapmayacak ve üslerini de bu iki ülkeye kullandırmayacak.








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