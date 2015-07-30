

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, İncirlik dahil 4 üs IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun kullanımına açıldı. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, İncirlik'in kullanımına dair Bakanlar Kurulu'nun gizli nitelikteki kararında imzaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde İncirlik ile birlikte Malatya, Diyarbakır ve Batman'daki askeri üsler de koalisyon ülkelerinin kullanımına açık olacak. İncirlik'in operasyonel olarak diğer üslerin ise acil iniş ve bakım gibi durumlarda kullanılması öngörülüyor. Ankara, “IŞİD'e karşı mücadele, Irak ile Suriye halkına yardım için uluslararası girişim” grubunda yer alan Mısır ve İsrail ile herhangi bir işbirliği yapmayacak ve üslerini de bu iki ülkeye kullandırmayacak.