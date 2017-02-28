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bakanlık, 81 ile referandum genelgesi gönderdi

BAKANLIK, 81 İLE REFERANDUM GENELGESİ GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığı 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'nun imzası ile 81 ile genelge gönderdi.

Tarih : 28 Şubat 2017, 12:28
Puan Ver : Bakanlık, 81 İle Referandum Genelgesi Gönderdi(10/10)9


İçişleri Bakanlığı 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'nun imzası ile 81 ile genelge gönderdi. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak.Sadece lokantalarda yemek verilmesine müsaade edilecek.



İçişleri Bakanlığı, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde illere genelge gönderdi. Bakan Süleyman Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen "Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması" konulu genelge, seçim sandıklarının kurulacağı okullara da iletildi.



Genelgede referandum tedbirleri şöyle sıralandı:



- 81 ilde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılacak.



-İl halk oylaması güvenlik planları hazırlanacak.



- Güvenlik güçlerine Yüksek Seçim Kurulu kararları ve yapılacaklarla ilgili hizmetiçi eğitim verilecek.



- Seçim yasaklarının başlayacağı 8 Nisan'a kadar ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunularak seçim büroları açılabilecek.



 



kaynak:sabah








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