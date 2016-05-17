BAKANLAR KURULU'NDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI
Bakanlar Kurulu kararıyla, terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği Diyarbakır ve Şırnak illerindeki dört mahalleye "acele kamulaştırma" yöntemiyle polis güvenlik noktaları inşa edilecek.
Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü Diyarbakır'ın Bağlar ve Sur ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Cizre ilçelerindeki dört mahallede polis güvenlik noktaları yapılacak. Polis güvenlik noktalarının inşa edileceği mahalleler ise Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe, Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa, Beytüşşebap ilçesine bağlı Elki ve Cizre ilçesine bağlı Nur olarak belirlendi. Söz konusu bölgelerde inşa edilecek güvenlik noktalarının yapımı için tespit edilen taşınmazlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "acele" kamulaştırılacak.
Bakanlar Kurulu nisan ayında da Güneydoğu'daki bazı illerdeki 13 mahalleye güvenlik noktası yapılması için karar almıştı.
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