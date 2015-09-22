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bakanlar kurulu'nda bir ilk yaşanacak

BAKANLAR KURULU'NDA BİR İLK YAŞANACAK

Geçen toplantıya MHP'li bakan olarak katılan Türkeş bu kez toplantıda AK Partili sıfatını taşıyacak.

Tarih : 22 Eylül 2015, 09:43
Puan Ver : Bakanlar Kurulu'nda Bir İlk Yaşanacak(10/10)12


Bugünkü toplantıya, MHP kontenjanından kabineye giren ancak aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği son gün parti değiştiren Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “AK Partili Bakan” sıfatıyla katılacak.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR



Toplantıda, Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin durumu ele alınacak, seçim güvenliği, ekonomik gelişmeler ve AB ile ilişkiler masaya yatırılacak.








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