BAKANLAR KURULU'NDA BİR İLK YAŞANACAK
Geçen toplantıya MHP'li bakan olarak katılan Türkeş bu kez toplantıda AK Partili sıfatını taşıyacak.
Bugünkü toplantıya, MHP kontenjanından kabineye giren ancak aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği son gün parti değiştiren Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “AK Partili Bakan” sıfatıyla katılacak.
MASADA KRİTİK KONULAR VAR
Toplantıda, Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin durumu ele alınacak, seçim güvenliği, ekonomik gelişmeler ve AB ile ilişkiler masaya yatırılacak.
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