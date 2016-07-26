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BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA: BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜN ADI DEĞİŞTİRİLDİ


BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA: BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
Tarih : 26 Temmuz 2016, 09:47
Puan Ver : Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama: Boğaziçi Köprüsü'nün Adı Değiştirildi(8/10)6


Boğaziçi Köprüsü'nün adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.



Açıklamayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 20 dakika süren Bakanlar Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım yaptı.



Toplantıda alınan kararları açıklayan Yıldırım, İstanbul ve Ankara'da birer şehitler anıtı kurulacağını açıkladı ve "Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilmesine de karar verilmiştir" dedi.








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