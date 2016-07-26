

Boğaziçi Köprüsü'nün adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.



Açıklamayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 20 dakika süren Bakanlar Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım yaptı.



Toplantıda alınan kararları açıklayan Yıldırım, İstanbul ve Ankara'da birer şehitler anıtı kurulacağını açıkladı ve "Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilmesine de karar verilmiştir" dedi.