Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "MGK'nın tavsiye kararıyla birlikte paralel yapı ile mücadelede yeni bir safhaya geçilmiştir. Paralel Devlet Yapılanması ilk kez MGK toplantısında tavsiye kararı olarak, bir terör örgütü olarak nitelendirilmiş ve bundan sonraki mücadelenin ana çerçevesi de bir terör örgütüyle mücadele şekline getirilmiştir. Dolayısıyla bunun gerektirdiği her şey hem hükümet hem gerekli yargı birimleri tarafından yerine getirilecek, uygulama aksatılmadan sürdürülecektir." dedi.







Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.







"MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Paralel Devlet Yapılanması için 'terör örgütü' ifadesi kullanıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bazı açıklamaları var, hükümete dönük tavsiye kararı alındığı şeklinde. Bu tavsiye kararı doğrultusunda ne gibi adımlar atılacak?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Paralel Devlet Yapılanması'nın daha önceki MGK toplantılarında "legal görünümlü illegal yapılanma" olduğunun altının çizildiğini hatırlattı.







Kurtulmuş, daha önceki toplantılarda Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili olarak da "devlet olarak topyekun mücadelenin esas alındığı"nın ifade edildiğini söyledi.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "MGK'nın tavsiye kararıyla birlikte paralel yapı ile mücadelede yeni bir safhaya geçilmiştir. Paralel Devlet Yapılanması ilk kez MGK toplantısında tavsiye kararı olarak, bir terör örgütü olarak nitelendirilmiş ve bundan sonraki mücadelenin ana çerçevesi de bir terör örgütüyle mücadele şekline getirilmiştir. Dolayısıyla bunun gerektirdiği her şey hem hükümet hem gerekli yargı birimleri tarafından yerine getirilecek, uygulama aksatılmadan sürdürülecektir." diye konuştu.







"IŞİD ile mücadele noktasında Türkiye'nin ABD'ye, Türkiye üzerinden Cerablus harekatı teklif ettiğini öğrendik. Bu harekatın detaylarını paylaşır mısınız?" sorusu üzerine Kurtulmuş, harekatın detaylarını paylaşamayacaklarını belirtti.







Kurtulmuş, Suriye'de sahada her gün yeni bir oyun olduğunu, bu oyunların önemli kısmının da Türkiye'yi rahatsız eden noktaya geldiğini vurguladı.







Kilis'e atılan roketleri, bombaları hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren PYD benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerini geliştirdiğini söyledi.







Türkiye'nin kendi sınırlarının, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasını birinci öncelik olarak kabul ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Özellikle Mare-Careblus hattı Türkiye'ye karşı saldırıların korunabilmesi için hayati bir hat olarak belirlenmiştir. Bu hem stratejik hem askeri olarak böyledir. Dolayısıyla bu hattın korunması, bu hatta Türkiye'yi doğrudan hedef alan birtakım terör örgütlerinin hareketli olmamasını sağlamak için Türkiye üzerine ne düşüyorsa yapmakta kararlıdır. Bu anlamda da Mare-Cerablus hattı içerisinde IŞİD'in durdurulması ve diğer terör örgütlerinin durdurulması da önceliklerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.







"Terörle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağız"







"Terörle mücadelede yeni bir operasyonel mücadele yönteminin belirleneceği konusunda detayları öğrenebilir miyiz? Özellikle PKK'ya yönelik mücadelede yeni bir sistem oluşturulacağı belirtildi." sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:







"Terörle mücadele Türkiye'nin sadece bir tek örgüte karşı yürüttüğü bir mücadele değildir. Sınırlarımızın içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef şehirlerin yeniden özgürleştirilmesi, barış ve esenlik ortamına kavuşması için bir dizi operasyonlar yapılıyor. Ayrıca sadece şehirler değil kırsal alanlarda da halkımıza zarar verecek terör faaliyetlerini sürdürenlere karşı da son derece kararlı, ciddi bir mücadelenin de verildiğini biliyoruz. Bu mücadelenin zaman zaman neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket etmesi gereken öncelik sıralaması olduğunu ifade edeyim. Ancak terörle mücadele gibi ciddi bir konuda hangi meselenin nerede, ne şekilde uygulanacağını takdir edersiniz ki bunu medya üzerinden konuşmak, birtakım köşe yazıları, haberler üzerinden konuşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ciddi bir iştir. Her gün çok sayıda şehit verdiğimiz bir mücadele ortamındayız. Her gün şehirlerimize, sivillere karşı saldırıların olduğu bir mücadele ortamındayız. Dolayısıyla 'Şimdi şunu yapacağız, bunu yapacağız' gibi bu konuyla ilgili medya üzerinden konuşmanın doğru ve sağlıklı olmadığını düşünüyorum."







Sadece tek bir terör örgütü olmadığını, eş zamanlı canlı bombaları kullanarak Türkiye'de yakın zamanda çok sayıda insanın ölmesine neden olan organize terör örgütleri bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, terörle mücadelede ne gerekiyorsa kırsal alanda, köyde, şehirlerde yapacaklarını bildirdi.







"Sektörden gelen talepler göz önüne alınarak gerekli her türlü adım atılır"







"Putin, 'Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeye hazırız ancak Ankara adım atmalı' dedi. Ankara'dan nasıl bir adım gelecek?" sorusunu da yanıtlayan Kurtulmuş, "Rusya ile ilgili uçak krizi ortaya çıktığından beri sürekli olarak şunu söyledik, 'Ne Türkiye Rusya'yı gözden çıkarabilir ne Rusya Türkiye'yi gözden çıkarabilir'. Çünkü Türkiye ve Rusya bu bölgede, bu coğrafyada iki kadim komşudur, zaman zaman rakiptir, zaman zaman dostluk içerisinde olmuş, her alanda da ilişkilerini geliştirmiş olan iki ülkedir." dedi.







Kurtulmuş, Suriye'deki fiili savaştan kaynaklanan durum dolayısıyla Türkiye ile Suriye ilişkilerinin gerildiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere olayın ardından şunu ifade ettik, 'Uçağın vurulma anında zaten uçağın kimliği bilinmiyordu, eğer kimliği bilinseydi böyle olmazdı' dedik. Tüm bunları göz önünde bulundurursak, Türkiye bile bile, kasten bu uçağın düşürülmesi meselesi içerisinde yer almamıştır. Bu, oradaki sıcak ortamın gereğidir. Çeşitli defalar yapılmış uyarıların sonucudur. Uçağın düşürülme anında da Türkiye uçağın kimliğini bilmediğini resmi olarak en üst düzeyden ifade etmiştir. Dolayısıyla ben Rusya tarafının da bu meseleyi daha fazla uzatmasının Rusya'ya bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. Türkiye kendi sınırlarını, egemenliğini korumak için angajman kuralları içerisinde o günkü şartlarda gereğini yerine getirmiştir. Ama keşke böyle bir durum, gerilim ortaya çıkmasaydı. Keşke Rus uçakları Suriye'deki iç savaşın tarafı olarak bu savaşa müdahale etmeselerdi."







Türkiye-Rusya ilişkilerinin kısa süre içerisinde yeniden tamir edilebileceğini, iki ülke arasında aşılmaz, çözülmez engeller olmadığını dile getiren Kurtulmuş, en kısa zamanda iki komşu ülkenin, arasındaki bu sorunu diyalog yoluyla çözmesini ümit ettiğini ifade etti.







Turizm konusunda ise geçmiş hükümetlerde aldıkları kararların ve eylem planlarının uygulanmaya devam edileceğini aktaran Kurtulmuş, "Turizm eylem planımızla ilgili olarak orada da eğer eksiklikler varsa, ilave bazı tedbirler almamız gerekiyorsa Kültür ve Turizm Bakanımız bunu gündeme getirir. Sektörden gelen talepler göz önüne alınarak gerekli her türlü adım atılır" dedi.