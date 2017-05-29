BAKANLAR KURULU TOPLANTISI BAŞLADI
Bakanlar Kurulu, Başbakan BinaliBakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı. Yıldırım başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı. Toplantıda, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesinin Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıklamıştı. Kıdem tazminatı konusu da diğer bir başlık olarak masada olacak.
kaynak:sabah
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