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Bakanlar Kurulu Sonrası Kıdem Tazminatı Ve Emeklilik Yaşı Açıklaması
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BAKANLAR KURULU SONRASI KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİLİK YAŞI AÇIKLAMASI


BAKANLAR KURULU SONRASI KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİLİK YAŞI AÇIKLAMASI
Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:27
Puan Ver : Bakanlar Kurulu Sonrası Kıdem Tazminatı Ve Emeklilik Yaşı Açıklaması(5/10)3


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen kıdem tazminatıyla ilgili Kurtulmuş, "İşçiye hak kaybı getirmeyecek, sürdürülebilir bir yapının ortaya koyulduğu reform bakanlar kurulu ile paylaşıldı" dedi. Emeklilik yaşı ile ilgili soruya yanıt veren Kurtulmuş, "Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir" diye konuştu.



Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları;



Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a Avrupa macerasında da başarılar dilediğimi ifade etmek istiyorum.



KIDEM TAZMİNATI



"Kıdem tazminatı reformu, çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Politika hedefleri olarak işçiye hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorununun mümkün olduğu kadar olmayacağı ve sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Ayrıca reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır. İlk sunumu yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde hem ilgili bakanların hem de ilgili tarafların görüşleri de dikkate alınarak, gerekli adımlar atılacaktır."



 



kaynak:habertürk








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