

Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde darbe sonrası soruşturmalara devam ediliyor. Son Bakanlar Kurulu toplantısı">Bakanlar Kurulu toplantısı merakla bekleniyordu. Bakanlar Kurulu kararları ne olacak, nasıl adımlar atılacak merak konusuydu. Yaklaşık 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakanlar Kurulu kararları Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı. Kurtulmuş'un açıklamalarında Bakanlar Kurulu kararları ile pilot alımından KPSS konusuna kadar pek çok konuda karara varıldığı belirtildi. İşte Beştepe'deki



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan Bakanlar Kurulu kararlarının detayları...







BAKANLAR KURULU KARARLARINI KURTULMUŞ AÇIKLADI







Bakanlar Kurulu toplantısında alınan Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş açıkladı. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, TSK'da pilot alımı konusuna değindi. Kurtulmuş, "TSK'nın pilot açığının kapatılmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmış, yeni pilot alımı ve bir vesileyle TSK'dan ayrılan pilotların yeniden kazandırılmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır" dedi.







KAPATILAN KURUMLARIN HAKLARI MALİYE BAKANLIĞI'NA BIRAKILDI







Kurtulmuş, FETÖ'cü olduğu tespit edilen kişilerle ilgili düzenlemeler yapıldığını ve gelen liste ile birlikte bu düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini ifade etti. Bir başka merak edilen konu ise kapatılan kurum ve kuruluşların durumu idi. Kurtulmuş, bu kurum ve kuruluşların haklarının Maliye Bakanlığı'na bırakıldığını açıkladı. Ayrıca 2010 KPSS'de soru çaldıkları belirlenenlerin memuriyetinin iptal edileceği ifade edildi. İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:







""OHAL çerçevesinde, 2 kanun hükmünde kararname gündeme gelmiştir. 670 sayılı KHK'de öncelikli olarak bazı bakanlık ve kurumlarımızdan gelen FETÖ'cü tespit edilen kişilerle ilgili düzenlemelerdir. Gelen liste yürürlüğe girecek. Bu FETÖ mensupları devlet memuriyeti vasfını kaybedecektir. Unvanlarını kullanmayacaklar ve haklarını kaybedecekler. Yine aynı kararnamede kapatılan kurum ve kuruluşların hakları Maliye Bakanlığı'na bırakılmıştır. Bu kararları kendileri belirleyecek, dilerse diğer kamu kurumlarına bedelsiz olarak tahsisini yapacak. Kapatılan vakıfların hakları ile ilgili sorumluluklar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tevdi edilmiştir. 2010 KPSS'de soruları çaldıkları belirlenenler memuriyetten ihraç edilecektir. 2010 KPSS ile



hakkıyla memuriyete girenler ise bulundukları sıfatları kullanacaklardır. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri ile ilgili yapılan düzenlemede SGK borçları silinecek ve aksaklıklar ortadan kaldırılacaktır. Bu kararname ile GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi düzenlenmiş, sağlık personeli ile düzenleme yapılmıştır. Çengelköy'de şehit olan İsmail Canbaz Hasan TC vatandaşlığı kendisine verilmiştir.







671 no'lu KHK'de ise, ilave bir takım düzenlemeler yapılmıştır. TSK'nın pilot açığının kapatılmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmış, yeni pilot alımı ve bir vesileyle TSK'dan ayrılan pilotların yeniden kazandırılmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. TİB'in kapatılmış ve yetkileri BTK devredilmiştir. 2006'dan sonra kurulan üniversitelerdeki öğretim üyelerinin emeklilik yaşı yükseltilmiştir"







MEMURİYETİNE SON VERİLENLER







"Bu kararname ile yüksek rütbeli, vali, büyükelçi, TSK mensupları sıradan bir suçtan devlet memuriyetinden atılmıyor. Bu kişiler devlete karşı işlenmiş hain bir tertibin içinde yer aldıkları için atılıyorlar. Burada devletin en üst kademelerindeki bu makamlar, valilik, hakimlik, büyükelçilik, TSK mensubu olma makamları devletin, milletin işlerini yapsın diye verilmiş unvanlardır. Milleti yok etmek için, devleti yok etmek için bu makamları kullanmaya hakları yoktur. Son derece doğru bir amaçtır."







AKAR VE FİDAN'IN BAKANLAR KURULU TOPLANTISINA GELMESİ







"Bu kişiler Bakanlar Kurulu üyesi değil, Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirmek için gelmiştir. Hem Genelkurmay Başkanımız, hem de MİT Müsteşarımızdan gerekli bilgi alınmıştır."







PARALEL YAPILANMANIN ÖRGÜTLENME ŞANSI YOK







"Devlet kadrolarının milletin tamamına açılması en hayati hususlardan biridir. Herkesin kişisel kariyer planlamasıyla ilgili olarak bundan istifade edebilmesi lazım. Ehliyet, liyakat, millete ve vatana sadakat. Yeniden alımları bu şekilde değerlendirmeli. Böyle bir paralel yapılanmanın kamuda örgütlenme şansı yoktur."







2010 KPSS'DEN ATILANLAR HAKKINDA DÜZENLEME







"Kimler bu yolsuzluk içindeyse gerekli düzenlemeler yapılacak."







KUVVET KOMUTANLIKLARININ İLİŞKİLERİ







"TSK'nın yeniden yapılandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bunlar şekillenecek. Tabiki askeri nitelik bakımından bunların başka bağlantı içinde olması kaçınılmazdır. Kuvvet komutanlıkları MSM'ye, jandarma ve sahil güvenliğin İçişleri bağlanması önemli adımlardır."